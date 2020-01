Des hommes politiques peï félicitent les joueurs de la JSSP

Le 05/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 358

Les joueurs de la JS Saint-Pierroise ont réalisé un exploit ce samedi en remportant 2-1 contre Niort. L'équipe réunionnaise se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe de France. Elle est la première équipe réunionnaise à atteindre un tel niveau. La JSSP marque donc l'histoire du football peï.



Bien que de nombreux Réunionnais ne croyaient guère à cette victoire, les joueurs de la JSSP leur ont donné tord et ont mis la Réunion en lèr. Après leur victoire, certains personnages politiques réunionnais ont tenu à leur leur adresser un message.



Cyrille Melchior, Président du Département :



"Je tiens à saluer l’excellente performance des footballeurs de la JS Saint-Pierroise et leur victoire face aux professionnels de l’équipe de Niort.

Cet exploit historique après une saison exceptionnelle, est le fruit de la solidarité au sein de tout un groupe, de l’équipe dirigeante aux joueurs, en passant par les supporteurs.

Cette victoire fait bien sûr la fierté de tous les Réunionnais et "i mèt la Réunion en lèr". Elle leur ouvre les portes des 16e de finales de la coupe de France et la possible réception d’une équipe de Ligue 1 dans l’île.

Je souhaite tous mes vœux de réussite pour la suite de cette belle aventure en coupe de France. Le Département de La Réunion apporte tout son soutien à la JS Saint-Pierroise."



Farid Mangrolia, de La République en Marche 974 :



"La JS Saint-Pierroise se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France de Football en s’imposant à Niort Ligue 2 (1-2) et entre ainsi dans l’histoire comme premier club réunionnais à atteindre ce stade de la compétition.

Quelle fierté pour nous réunionnais que de voir ainsi évoluer au plus haut niveau nos athlètes péi !

Il faut le rappeler que la dernière fois qu’un club ultramarin avait atteint untel niveau de compétition c’était il ya plus de 30 ans , avec l’ASC Le Gledar , un club de Guyane.

Je tiens à féliciter toutes les personnes qui au quotidien mettent tout en oeuvre pour que ces résultats soient possible, je pense aux joueurs, au staff , aux sponsors, sans oublier toutes les personnes bénévoles qui participent à la vie du club, cette victoire est la vôtre ! Merci de nous rendre fiers !"