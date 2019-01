Des initiatives pour aider à réduire les déchets dans l’ouest

Le 16/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Allonger la durée de vie des objets et diminuer les ordures. Voici les deux principaux objectifs de l’appel à projets lancé par le Territoire de la Côte Ouest (TCO).Une initiative destinée aux associations afin d’encourager la création ou le développement d’alternatives dans cette filière dans les cinq villes du TCO.Si vous souhaitez répondre, il faut télécharger l’ appel à projets précisant l’objet, les critères de sélection, le calendrier et les modalités de souscription et les données mises à disposition :Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 2017Les données issues des espaces TrokaliDate limite de réception des réponses à l’appel à projets fixée, sans dérogation possible, au jeudi 28 février 2019 à 23h59 locales.