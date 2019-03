Des jumeaux pour le dernier accouchement au CHGM, un petit garçon pour le premier au CHOR

Le 06/03/2019 | Par N.P | Lu 293

C’était, pour les équipes du pôle Femme Mère Enfant, les dernières grandes inconnues du transfert entre le CHGM et le CHOR : combien de naissances dans la nuit du déménagement ? Quel serait le dernier bébé du CHGM ? Quel serait le premier du CHOR ? Suspens après plus de 45 000 naissances entre 1986 et aujourd’hui.



Contre toute attente, le dernier accouchement de l’histoire de Gabriel Martin aura vu naître deux bébés en même temps ce mardi 5 mars quelques minutes seulement avant minuit, heure du basculement vers le site de Cambaie. Deux petits jumeaux prénommés Anthony et Benjamin qui ont rejoint le service de néonatologie du CHOR cet après-midi. Leur maman, Lawrence, se porte bien.



Puis, ce mercredi 6 mars, le petit Clément a vu le jour du côté du CHOR peu après 8h. Il est donc le tout premier bébé à naître dans le nouvel hôpital de l’ouest. Ses parents en garderont un souvenir forcément particulier tout comme l’équipe de la maternité en service ce matin.