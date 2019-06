Des licornes à Langevin

Le 03/06/2019 | Par N.P | Lu 1062



Ce dimanche, l' association SCABE organisait une sortie insolite : une chevauchée de Licorne et de Pégase sur la Rivière Langevin.

"Les quelques groupes de canyoning présent à Langevin aujourd'hui ont eu la surprise de croiser, au pied de la magnifique Cascade de Grand Galet, une joyeuse troupe accompagnée de leurs bouées Licorne et de leurs pagaies !", se réjouit l'association. "Et c'est à dos de ces équidés peu commun, que petits et grands, sont partis à l'assaut de ce superbe bassin entouré de cascades".



L'association SCABE (Sport, Culture, Art et Bien Etre) organise régulièrement des activités insolites, pour faire découvrir La Réunion aux petits et grands, à travers des sorties plein air, telles que randonnées, bivouacs, picnic, découverte de ravines et bassins, mais aussi randonnée ramassage de déchets sauvages...



Et ça n'était pas leur premier coup d'essai à dos de licornes gonflables, puisque qu'on les avait déjà croisé aux quatre coins de la Réunion...au Bassin Cormorans (Ravine St Gilles), à Grand Etang (St Benoit), au Bassin Boeuf (Rivière Ste Suzanne) ou au Bassin la Mer (Rivière des Roches).

"L'hiver est la période idéale pour découvrir les bassins et rivières de La Réunion, puisque le risque de montée des eaux liées aux fortes pluies est moindre...et après avoir enfourché votre bouée, vous n'avez plus à craindre la fraîcheur de l'eau, vous n'avez plus qu'à vous laisser bercer par le doux clapotis de l'eau tout en admirant le paysage...", indique l'association. "Un dimanche comme on les aime, en famille, et entre amis".