Des millions d'euros en jeu pour l'Ecocité: "Sur le plan financier, on va continuer à discuter"

Le 12/07/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 158

La décision est tombée ce vendredi 12 juillet. Après de longs mois jalonnés de renvois en renvois, la cour d’appel de Saint-Denis, a enfin mis un prix sur les terrains où se situait l’antenne Omega à Cambaie.

Attendue du TCO, collectivité porteuse du projet Ecocité et du propriétaire Patrick Chabrier, la décision a fixé le mètre carré à 20 euros, loin des prétentions de Patrick Chabrier (94 euros), mais aussi du TCO (3,42 euros).Trois montants constituent la valeur des parcelles ( voir notre article précédent ). Un premier montant indemnise la valeur du sol, le deuxième la valeur du sous-sol (le tréfonds). Et un troisième montant, classique dans ce genre de procédures consécutives à une expropriation, est appelé "indemnisation de réemploi". Il s’agit d’un pourcentage calculé sur la base des deux montants précédents et censés compenser les frais inhérents à l’expropriation. Frais de notaires, compensation sur le déménagement en font par exemple partie.Pour la valeur du sol, le propriétaire exproprié Patrick Chabrier obtient ainsi 17,1 millions d'euros. Pour le tréfonds, il en obtient 8,5. L'indemnité de réemploi a été fixée à 2,5 millions d'euros, soit 28,3 millions reviennent à la famille Chabrier.Franck Seither, directeur du groupement d’intérêt public Ecocité, commente cette décision de justice.Malgré que la valeur haute a été écartée, "ce n’est pas un ‘ouf’ de soulagement", confirme-t-il. "On va regarder en détail avec nos experts. Il y a quand même des points où on n’est pas satisfaits, ajoute Franck Seither. Sur le plan financier, on va continuer à discuter. En fonction de l’état des lieux, nous verrons s’il y a matière à contester. Aller en cassation, on ne l’exclut pas à cette heure.""Sur les deux premiers montants fixés par la cour d’appel, nous avons été très surpris que des valeurs fixées sur le secteur n’aient pas été retenues. La seconde interrogation concerne la valeur du tréfonds. Il y a une valeur qui a été retenue sur le mètre carré sauf que, par définition, le tréfonds c’est en mètre cube. Donc ça amène la valeur du tréfonds à 8,5 millions d’euros. Cette valeur, pour nous, elle est considérable. Elle est aussi très éloignée de nos appréciations initiales. On aimerait des explications sur le volume des exploitations restantes retenues", complète-t-il.Le président du GIP affirme en effet que la première action du TCO, lorsqu’elle récupérera les clés du site dans un mois, sera de faire un état des lieux des extractions de matériau déjà effectuées, afin d’estimer le solde. "Sur ces exploitations, on est déjà allé plus loin que les 50% d’extraction à faire", estime-t-il de prime abord.Une nouvelle bataille de chiffres devrait donc s’engager dans les mois qui viennent. L’objectif du TCO sera bien évidemment de faire baisser la note qui entame la soutenabilité financière du projet présenté comme l’aménagement modèle du territoire pour la décennie à La Réunion.L’arrêt de la cour d’appel est en tout cas exécutoire. En même temps que celle-ci, elle a une autre incidence : elle transfère la propriété des fameuses parcelles de la discorde entre les mains de la puissance publique.