Des navettes gratuites pour le Jour de Sport Santé

Le 13/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 108

Alors, prêts pour le Jour de Sport Santé qui se déroulera le 25 août prochain ? Afin de permettre à chacun de profiter de cette journée sportive et familiale, des bus gratuits sont à la disposition des habitants des Hauts de la commune de Saint-Paul :



– Navette 1 : Sans Souci / Bois de Nèfles / Bellemène / La Plaine

– Navette 2 : La Saline les Hauts / Villèle / Saint-Gilles-les-Hauts – l’Éperon

– Navette 3 : Savanna / La Grande Fontaine

– Navette 4 : Plateau Caillou



Cette initiative est menée en partenariat avec Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Réunion et la Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Cohésion Sociale de la Mairie de Saint-Paul.



Retrouvez plus d’informations sur www.oms-saintpaul.re | contact@oms-saintpaul.re