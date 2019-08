Des niches pour les chiens des refuges : La SPA remercie les généreux donateurs !

Le 09/08/2019 | Par Thérèse, bénévole SPA Réunion | Lu 143

UN TRÈS GRAND MERCI aux nombreux donateurs qui nous ont offert des niches pour nos chiens du refuge du Grand Prado de Sainte-Marie et du refuge du Tampon, à Bérive. Quelques unes doivent encore arriver.



Il n'y en avait plus du tout et, grâce à vous tous, nous pouvons maintenant offrir à nos chiens un espace indépendant dans lequel ils pourront se reposer à l'abri du soleil en été et de la fraîcheur et de l'abri du vent en hiver.