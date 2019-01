Des opérations de démoustication programmées à l’Hermitage

Le 22/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul

L’Agence régionale de Santé – Océan Indien (ARS-OI) communique les dates des opérations de démoustication prévues dans le quartier de l’Hermitage-les-Bains. Des agents procéderont à des traitements les nuits des 21, 24, 28 et 31 janvier 2019, et les 4 et 7 février, entre minuit et cinq heures du matin.



L’objectif reste évidemment de lutter contre l’intensification du virus de la dengue. Du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, on dénombrait 41 cas diagnostiqués dont 7 à Saint-Gilles-les-Bains et à la Saline.



Découvrez la carte des secteurs concernés par ces démoustications :



L’ARS-OI donne également plusieurs recommandations à retrouver ci-dessous.