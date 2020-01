Des opérations de démoustication réalisées à Trou d’eau

Le 08/01/2020

Pour plus d’informations à propos de cette opération pilotée par l’Agence régionale de Santé océan Indien, merci d’avance de contacter l’ARS-OI au 0262 97 90 00 ou via son site internet ou la page Facebook “Ensemble contre les moustiques” ou le 0800 110 000 (appel gratuit).En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel) empêchant le traitement, ces opérations ne seront pas reportées au lendemain.La préfecture de La Réunion vient aussi d’annoncer un bilan chiffré de 15 cas de dengue diagnostiqués dans l’île.- Avant le traitement- Couvrez les bassins et aquarium- Mettez à l’abri les tortues- Fermez portes et fenêtres- Protégez les ruchersMaintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement. Évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures. Lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommerÀ noter : aux doses utilisées, le produit insecticide (la deltaméthrine) ne présente pas de danger pour les animaux à sang chaud (chien, cabris, poules…), mais il peut être toxique pour les animaux à sang froid (poissons, tortues…).Néanmoins, en cas d’exposition, cet insecticide peut provoquer des irritations chez les personnes sensibles. En cas d’apparition de symptômes suite à une opération de démoustication, il est recommandé de consulter un médecin.Si vous êtes apiculteur et pour toute demande d’informations ou de conseils, il vous faut contacter l’Association GDS Réunion : 0262 27 55 78 ou le syndicat Apicole de La Réunion à l’e-mail (abeillereunion@gmail.com).