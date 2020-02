🌡️ Températures prévues

Des orages au large en mer ce soir, vendredi chaud et peu humide

Le 13/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 302

Animation. Des nuages et des orages circulent au large au Nord-Ouest de la Réunion en périphérie de la dépression tropicale FRANCISCO.

Prévisions pour la nuit du 13 au 14 Février



➡️ Des nuages modérément actifs et des orages circulent au large au Nord-Ouest de la Réunion. Ils transitent en périphérie de la dépression tropicale FRANCISCO(13S) qui se trouve dans le voisinage de Tamatave.

Ces nuages devraient rester au large mais ils maintiennent un voile de nuages d'altitude sur la moitié Ouest.

Charriés par les vents des entrées maritimes précipitent localement et faiblement sur les régions Est.



🎏 Le vent faiblit pendant la nuit mais reste sensible sur le Nord et le Sud et sur les sommets.



🌊 La mer est agitée à localement forte là où le vent est présent et aussi sur les côtes Sud-Est.



🌡️ Les températures minimales sont agréables et douces sur le littoral comme dans les hauts.



Prévisions pour le vendredi 14 Février



Journée chaude et peu humide.



➡️ Le matin le soleil est parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Toutefois le beau temps domine et la chaleur diurne reprend vite ses droits.



➡️ L'après-midi les nuages qui en cours de matinée ont pris position sur les pentes restent stériles la plupart du temps.

Les éclaircies dominent dans les cirques au sommet de nos belles montagnes.

Le littoral bénéficie souvent d'un temps lumineux et particulièrement chaud.



🎏 Les rafales d'Est Nord-Est sont modérées avoisinant les 50/55km/h sur le Nord et le Sud sauvage ainsi que dans la région de la Possession et du Port. Journée ventilée également prévue au volcan, à la Plaine des Cafres ou encore au Maïdo.



🌊 La mer est agitée à forte du Sud au Nord en passant par l'Est.

Les plages de l'Ouest sont bien abritées.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont majoritairement supérieures aux normales sauf sur le Sud-Est. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h08 le 14 -- Coucher du soleil : 18h55 le 14



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.7 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 32 Le Port 34 Saint Paul 32/33 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 34 Tan Rouge 29 Colimaçons 27 Les Makes 27 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 28 Salazie 25 ➡️le soleil est parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Toutefois le beau temps domine et la chaleur diurne reprend vite ses droits.➡️les nuages qui en cours de matinée ont pris position sur les pentes restent stériles la plupart du temps.Les éclaircies dominent dans les cirques au sommet de nos belles montagnes.Le littoral bénéficie souvent d'un temps lumineux et particulièrement chaud.🎏 Les rafales d'Est Nord-Est sont modérées avoisinant les 50/55km/h sur le Nord et le Sud sauvage ainsi que dans la région de la Possession et du Port. Journée ventilée également prévue au volcan, à la Plaine des Cafres ou encore au Maïdo.est agitée à forte du Sud au Nord en passant par l'Est.Les plages de l'Ouest sont bien abritées.La température du lagon est voisine de 28°.sont majoritairement supérieures aux normales sauf sur le Sud-Est. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h08 le 14 --18h55 le 14🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.7

Températures sous abri relevées à 13heures dans les stations de Météo France: une nouvelle fois le record de Février a été frôlé à la Pointe des 3 Bassins. Au Port la maximale fut légèrement supérieure à 34°.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: la dépression tropicale FRANCISCO est proche de Tamatave. Sur la droite de la carte deux autres zones sont sous surveillance pour de possibles cyclogenèses loin des Mascareignes.

En périphérie de FRANCISCO(13S) des nuages et des orages circulent jeudi soir au large au Nord-Ouest de la Réunion.