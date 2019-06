Des patients greffés à l'assaut du Piton des Neiges

Le 17/06/2019 | Par N.P | Lu 102

"Donner pour aider, greffer pour sauver". C’est dans cet esprit de solidarité mais aussi de dépassement de soi que des patients greffés vont entreprendre vendredi 21 juin prochain sur deux jours l’ascension du Piton des Neiges. Des donneurs, coordonnateurs de don, néphrologues, chirurgiens, techniciens de laboratoire les accompagneront.



​Une action initiée par la Coordination de Prélèvements d'Organes et de Tissus du CHU à l’occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs le 22 juin.



En parallèle, au cœur du cirque de Cilaos, une équipe de soignants tiendra un stand d’information et de sensibilisation à destination des visiteurs et des habitants présents.