Des patients greffés ont gravi le Piton des Neiges

Pour cette journée, les équipes de la coordination du CHU organisaient l’ascension du Piton des Neiges par des patients greffés. Le groupe de randonneurs était composé de représentants impliqués dans le processus du don et de greffe d’organes : greffés, donneurs, coordonnateurs de don, néphrologues, chirurgiens, techniciens de laboratoire.



En parallèle, au cœur du cirque de Cilaos, une équipe de soignants tenait un stand d’information et de sensibilisation à destination des visiteurs et des habitants présents.



Tous ces acteurs sont impliqués quotidiennement dans le don et la greffe et agissent de concert pour faire de chaque potentiel don d’organe, une future greffe.