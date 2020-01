Des patrouilles équestres à Saint-Gilles-les-Bains : une convention signée entre la mairie et la gendarmerie nationale

Le 03/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 94

Le 10 décembre dernier, une convention a été signée afin de déployer des patrouilles équestres sur le secteur de Saint-Gilles-les-Bains. (Photo d’illustration)



Afin de lutter contre l’insécurité aux abords des plages et des parkings, une convention a été signée le 10 décembre dernier entre le centre équestre “Club Hippique de l’Hermitage”, la mairie de Saint-Paul, la gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien. Elle a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le prestataire met à disposition de la gendarmerie nationale des chevaux afin de patrouiller sur le secteur de Saint-Gilles-les-Bains. Quatre périodes sont prévues tout au long de l’année :



– Période estivale (2 patrouilles par semaine)

du 1er janvier au 27 janvier 2020.



– Période hors vacances scolaires (1 patrouille par mois)

du 28 janvier au 6 mars 2020

du 23 mars au 6 mai 2020

du 18 mai au 3 juillet 2020

du 17 août au 9 octobre 2020

du 26 octobre au 18 décembre 2020



– Périodes scolaires (2 patrouilles par semaine)

du 7 mars au 22 mars 2020

du 7 mai au 17 mai 2020

du 4 juillet au 16 août 2020

du 10 octobre au 25 octobre 2020

du 19 décembre au 31 décembre 2020



L’objectif est de réaliser approximativement 70 patrouilles annuelles (périodes scolaire et hors périodes scolaires confondues) en fonction des capacités de mobilisation des personnels équitants et des disponibilités du centre équestre.