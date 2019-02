Des pêcheurs bloquent des bateaux de l'armement Enez

3. belphegor le 13/02/2019 17:37



Mr Dupuy....pour que les accusations liée à la crise requin débouchent à quelquechose, il suffit qu'un collectif dépose plainte pour que la justice s'en mèle et enquête....la vérité sortira vite des tonnages péchés depuis 2005 par enez (réunion pélagique / réunipeche) et de "ZERO" récupération de déchets par le centre d'incinération pendant des années !!!...où sont passé les déchets !!! en mer comme évoqué..1500 à 2000 tonnes pêchées par an et générant entre 200 et 350 tonnes de dechets qui finissaient dans des bigbags sur les bateaux en départ de pêche à 5 miles des cotes....un souci d'économie étant donné que la tonne de déchets coute 700 euros.....la preuve est faite à moins de sortir de fausses factures de la SICA Aucre des Sables...le traitement réel des déchets ne date que depuis 3 ou 4 ans...à la recherche du profit au détriment des "surfeurs" et de la filière tourisme de la réunion...qui est gagnant dans l'histoire ?