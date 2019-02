Des photos magnifiques de la coulée de lave basculant dans les Grandes pentes

Le 24/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 699

Tony Defaud est un photographe passionné par les beautés de notre ile et il publie ses oeuvres notamment sur sa page Facebook Vendredi soir, il s'est rendu du côté de Sainte-Rose pour immortaliser la coulée en cours.Ce qui lui a permis de réaliser les magnifiques clichés que vous pouvez admirer, qu'il nous a autorisés à publier pour le plus grand bonheur des lecteurs de Zinfos.On y découvre les laves rougeoyantes basculant dans les Grandes pentes, avec en contre-bas le village de Bois Blanc. Encore un effort, la mer n'est plus très loin...