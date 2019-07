Des records de chaleur en Europe et dans le Grand Nord

Jeudi 25 juillet, Paris connaissait un nouveau record de chaleur, avec 42,6 °C relevés au parc Montsouris. Ce même jour, au Jardin botanique de Cambridge, on relevait 38,7 °C, un triste record. L'importante vague de chaleur a gagné la Scandinavie, le nord de la Norvège a enregistré un record absolu, 35,6 °C, et des "nuits tropicales", soit ne descendant pas plus bas que 20 °C la nuit.



La vague de chaleur qui a balayé l'Europe la semaine dernière atteint le Groenland, accélérant la fonte des glaces, selon L'Organisation météorologique mondiale (OMM). Il y a deux semaines, le mercure atteignait 21 °C à Alert, ville bien nommée, l'endroit habité le plus au nord de la Terre, à moins de 900 km du pôle Nord, qui établit là aussi un record absolu.



Par ailleurs, ce lundi 29 juillet, la Terre avait atteint le "jour du dépassement mondial", selon l'ONG Global Footprint Network. Chaque année, la date du Jour du Dépassement Mondial est calculée en comparant la consommation annuelle de l’humanité en ressources écologiques (Empreinte écologique) à la capacité de régénération de la Terre (biocapacité). Chaque année, ce jour survient plus tôt: 29 juillet en 2019, 18 août en 2009, 29 septembre en 1999, 11 octobre en 1989, 29 octobre en 1979, et 29 décembre en 1970.