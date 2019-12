Des robots de cuisine collecteurs de données personnelles

Le 28/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 813

Bien que devenu le meilleur ami d'un grand nombre de Français, le robot de cuisine connecté a des vices cachés... La CNIL met en garde sur cet appareil qui peut collecter des données personnelles ou encore enregistrer des conversations.



En effet, certains robots de cuisine sont équipés de la Wifi, permettant ainsi d'accéder à des recettes en ligne par exemple, ou encore d'un micro, pouvant enregistrer les consignes.



Les données collectées pourront être utilisées pour analyser les habitudes des consommateurs et ainsi proposer des publicités ciblées. Le consommateur doit être informé de l'objectif de cette réutilisation et de la transmission des données. Il doit être en mesure de pouvoir accepter ou refuser ces opérations.



La CNIL conseille donc à tous les consommateurs de bien se renseigner sur ces produits et sur leurs fonctionnalités.