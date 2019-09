Des sapeurs-pompiers se forment aux risques industriels sur le site de la SAPMER

Le 12/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 179

Jeudi 12 septembre, la SAPMER a mis à disposition des sapeurs-pompiers du SDIS 974 (Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion) ses installations du Port Ouest pour des exercices de lutte contre les risques industriels. Ce partenariat est une évidence pour l’équipe de sécurité de la SAPMER ainsi que pour la direction du SDIS 974 à la recherche de sites différents pour prodiguer ses formations de spécialisation sur la gestion des risques. Des exercices de mise en situation Il est 14 heures sur les quais de la Darse de pêche du Port Ouest ce jeudi. Aux abords du magasin 23 où la SAPMER entrepose son matériel de pêche et opère son propre atelier naval, on observe une certaine ébullition mais aussi beaucoup de concentration. En effet, un groupe de 11 sapeurs-pompiers stagiaires encadrés par 2 formateurs débute un exercice de formation à la gestion d’un sinistre sur site industriel dans le cadre de leur formation de spécialisation. Des formations pour être plus efficaces Le SDIS 974 dispense des formations de tronc commun pour les opérations de secourisme, des incendies ou de gestion d’événements divers. Par la suite, chaque sapeur-pompier se voit offrir la possibilité d’une formation de spécialisation : secours en montagne, sauvetage aquatique, feux de forêt, risques chimiques etc.

Un terrain d’entrainement correspondant aux besoins



Le Responsable Sécurité Santé Environnement (SSE) du groupe SAPMER, Eric Cousin explique: "J’ai été contacté par le SDIS de La Réunion qui souhaitait utiliser nos installations dans le cadre d’une formation à la gestion du risque en zone industrielle. J’ai bien entendu accepté car il s’agit d’un partenariat essentiel pour la formation et l’expertise des équipes du SDIS 974 qui sont appelées à veiller sur nous tous".



La SAPMER, qui opère 4 palangriers pour la pêche à la légine et un caseyeur pour la pêche à la langouste dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises et 9 thoniers senneurs dans le Nord de l’océan Indien, est présente sur la Darse de Pêche du Port Ouest depuis sa construction dans les années 1960.



Elle dispose de 2 magasins pour le stockage du matériel de pêche, des pièces et matériaux nécessaires à la réparation navale. La gestion du risque dans ces bâtiments est donc une responsabilité et un enjeu majeur pour la sécurité des personnes et des biens.



Selon le Capitaine Philippe Humbert, adjoint au chef du groupement de la formation du SDIS de La Réunion, "ces moments de partage avec les acteurs économiques réunionnais sont primordiaux pour le groupement formation du SDIS 974 et les exploitants sont toujours très volontaires. Chaque activité a ses spécificités en termes de risques et des entreprises comme la SAPMER, la SRPP, COROI ou encore RUNEO... sont pour nous des terrains d’entraînement parfaits. Aussi, cela permet de prendre contact avec les exploitants et de se familiariser avec les lieux et les responsables de la sécurité en cas d’intervention".