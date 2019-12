Des sensibilisations zéro déchet organisées à Saint-Paul

Samedi 28, lundi 30 et mardi 31 décembre 2019 : plage de l’Hermitage (sous les filaos, derrière le restaurant Go by Cap méchant) à Saint-Gilles les Bains

Samedi 14 janvier 2020 : sur le front de mer de Saint-Paul, au niveau des jeux d’eau

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) détaille les dates des rendez-vous du public avec les médiateurs pendant les vacances de janvier 2020. Plusieurs d’entre eux se dérouleront dans la ville saint-pauloise. (Photo TCO)Beaucoup d’entre vous sont déjà en vacances ou vont l’être bientôt… Les médiateurs du TCO, vous donnent rendez-vous dans les Hauts et dans les Bas pour participer aux animations “pique-nique zéro déchet”.Retrouvez les médiateurs sur les aires de pique-nique de l’Ouest, entre 10 et 15 heures :Objectif des médiateurs du TCO : vous informer aux bons gestes et toujours dans la bonne humeur ! Au programme, une sensibilisation ludique au pique-nique zéro déchet en itinérance ou sur stand.À noter que sur les stands, les médiateurs vous proposent également des ateliers récup’. Fabriquez des accessoires sympas et utiles, et repartez avec votre sac, vide-poche, cendrier ou objet de déco… Pensez à apporter vos vieux tee-shirts, vos rabs de gobelets en carton, boutons et perles du fond de vos tiroirs si possible.Si vous aussi vous comptez profiter du grand air en famille, voici quelques astuces pour un pique-nique zéro déchet … Laissez le maximum d’emballages chez vous et n’apportez que le nécessaire, pour que le pique-nique soit encore un plaisir dans le futur !Privilégiez la vaisselle en verre ou en plastique réutilisable. Pour rappel, le plastique à usage unique sera interdit au 1er janvier 2020! Ne laissez pas traîner les restes alimentaires pour ne pas attirer les chiens errants et les nuisibles.Une fois votre pique-nique terminé, laissez les lieux propres après votre passage et rapportez vos déchets chez vous. Triez au préalable vos déchets sur le lieu même de votre pique-nique.C’est plus pratique et surtout un gain de temps pour ensuite mettre vos déchets correctement dans les bacs poubelles appropriés à la maison.Séparez bien les bouteilles vides de vos autres déchets, et apportez-les dans les bornes à verre afin qu’elles puissent être recyclées. Retrouvez en cliquant ici plusieurs méthodes pour réduire vos déchets.Vous aussi vous voulez être acteurs du changement ? Adoptez le pique-nique zéro déchet, parlez-en autour de vous et partagez nos rendez-vous dans l’Ouest… Affiche Pique-nique zéro déchet Flyer 8 idées pour un pique-nique zéro déchet Affiche Temps de dégradation des déchets dans la natureAstuce : Vous pouvez adopter les mêmes écogestes en toutes circonstances, comme au travail par exemple lorsque vous apportez votre repas !