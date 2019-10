Des stations E.Leclerc à La Réunion ? "On y réfléchit"

Le 14/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 543

Et si le marché de la distribution de carburants était chamboulé par l’arrivée d’un acteur de poids ? Celui de l’enseigne E.Leclerc.À l’occasion d’un point presse organisé ce lundi matin au Portail Saint-Leu, l es dirigeants du groupe Leclerc ont longuement évoqué la question de la formation des prix concernant l’alimentaire À notre question de savoir si leur démarche de lutte en faveur du pouvoir d'achat des Réunionnais irait un jour jusqu’à l’implantation de stations-service adossées à leurs centres commerciaux comme cela se fait en métropole, Pascal Thiaw Kine, pdg du Groupe Excellence - Leclerc Réunion, n’a, étonnement, pas écarté cette idée. "On y réfléchit", a-t-il répondu, sans plus de précisions.Sur le territoire métropolitain, E.Leclerc dispose d’un réseau de 660 stations-service, dont 11 sur autoroute qui sont accessibles pour la plupart 24 h sur 24 et en libre-service.