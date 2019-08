Des travaux de désensablement au port de Saint-Leu

Le 09/08/2019 | Par TCO | Lu 156

Des travaux sont en cours dans le port de Saint-Leu jusqu’au 6 septembre 2019, sur la plage éphémère à l’embouchure des ravines Grand Etang et Petit Etang, et au niveau de la plage en érosion au nord de la Ravine Fontaine.

Objectif : permettre le bon fonctionnement du port



L’accès à la “plage éphémère” interdit

La fin des travaux est prévue pour le 6 septembre 2019.

Suite au passage du cyclone Berguitta en janvier 2018, une plage éphémère s’est créée entre le port de Saint-Leu et l’embouchure des ravines Grand Etang et Petit Etang. Cette plage éphémère entrave fortement le désensablement du port qui se remplit après chaque dragage.Les travaux en cours permettent ainsi d’enlever le sable à cet endroit pour rétablir des conditions de navigation convenables et déboucher la ravine pour lutter contre les inondations. Le sable sera ensuite réutilisé pour combler la plage en érosion au nord de la Ravine Fontaine et en haut de la plage du Four à Chaux au niveau de la gendarmerie.L’ensemble du site est sécurisé pour permettre le bon déroulement des travaux dans le respect des réglementations en vigueur.Pendant toute la durée des travaux, « la plage éphémère » (embouchure de la ravine et devant la rondavelle) sera fermée au public pour des raisons de sécurité.