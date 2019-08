Des travaux de dragage d’urgence sur le port de St-Gilles et la plage des Roches Noires

Le 20/08/2019 | Par TCO | Lu 39

A partir du 21 août 2019, des travaux de dragage d’urgence sont programmés sur le port de plaisance de Saint-Gilles les Bains et la plage des Roches Noires.



Afin de permettre l’acheminement des engins de travaux publics, nous vous informons que le stationnement sera provisoirement interdit dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 août 2019 de 22h à 9h :

• des deux côtés de la rue de la Poste

• et dans la rue du port



La signalisation réglementaire sera mise en place.



Dès le mercredi 21 août et pendant toute la durée des travaux, la plage des Roches Noires sera fermée au public, la baignade et les activités nautiques sont également interdites.



Nous vous remercions de respecter ces consignes afin de permettre la bonne conduite des travaux.