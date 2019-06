Des travaux pour la biodiversité au Tampon

Le 06/06/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 137

La commune du Tampon a présenté son projet dans le cadre de la semaine du développement durable. Projet reconnu pour son caractère innovant par le ministère de la Transition Ecologique qui a souhaité participer au financement. Le coût de ce projet est estimé à environ 950 000 €, et sera financé à hauteur de 55% par l’état.



Baptisé "Endémiel", il consiste à planter massivement des plantes typiques et endémiques de la réunion.



Le but étant de créer tout d’abord, une "route Endémiel", un corridor écologique de 34 km de long, passant de 400 à 1600m d’altitude. 50 000 arbres et arbustes (+ de 40 espèces différentes) formeront ce chemin vert.



De plus, il est également prévu de faire naître quatre jardins qui abriteront 9000 arbustes de plus de 160 espèces différentes.



C’est la première fois à La Réunion, qu’un projet d’aménagement paysager intègre les 3 volets de biodiversité de la flore locale. En effet Endémiel permettra de sauver les écosystèmes, les espèces indigènes et leurs gènes.



Au delà de simples aménagements du paysage, ce projet est également couplé au tourisme. En effet les aménagements précités créeront un lien entre des sites touristiques existants, tout en incluant les quatre nouveaux jardins.