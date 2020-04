Désinfection des mobiliers urbains : St-André renforce son dispositif

Le 09/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 125

La ville de Saint-André renforce son dispositif, mis en œuvre depuis le 27 mars 2020 concernant la désinfection des mobiliers urbains . Une action qui s'inspire des opérations engagées dans les pays d'Asie (Chine, Corée du Sud)."À la Réunion, après Saint-André qui est pionnière en la matière, d'autres collectivités ou SEM de transport (ville de Saint-Denis, Kar'Ouest, SEM Estival...) ont aussi démarré les opérations de désinfection de mobiliers urbains : bancs publics, abribus, poignées de porte des bâtiments...", indique la ville dans un communiqué.Saint-André va notamment augmenter les moyens humains et matériels afin que les fréquences de passages soient plus rapprochées : 1 par jour dans les espaces très fréquentés, est-il indiqué. Une opération menée avec le concours des employés communaux et des agriculteurs.Deux agriculteurs supplémentaires équipés d'atomiseur à canon seront associés à l'opération. La ville met en service 6 nouveaux atomiseurs thermiques de 14L pour les agents communaux permettant de rendre autonomes les équipes et de multiplier les zones de traitement simultanées. "L'objectif est de détruire le virus qui pourrait être déposé sur les surfaces inertes comme le plastique, le métal, sources de contamination pour la population. Jusqu'à ce jour, les routes de la ville ne sont pas concernées par cette désinfection, et ne le seront pas, conformément à l'avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique)."La ville ajoute : "Nous dénonçons toutes polémiques politiciennes sur ce sujet d'intérêt général qui mérite d'être traité avec sérieux. Et nous affirmons que la désinfection des espaces publics est destinée à protéger la santé de la population et à sauver des vies". Le Haut conseil pour la santé publique a en effet validé ce type de pulvérisations à l'eau de javel au niveau national, son déploiement avait toutefois ces derniers jours suscité des doutes quant à son efficacité et son impact sur l'environnement.