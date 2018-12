Deux Rafale à La Réunion le 15 janvier prochain

En espérant que ces deux bels oiseaux fassent du vol basse altitude sur le Port......C'est ptêt ben con, mais c'est comme ça....fasciné par les chasseurs, je suis....Juste emmerdé par la finalité de ce "système d'armes".....mais quand on est passionné d'aéronautique....ben, on est baba devant ce magnifique zinc...Désolé!

@8 un passionné l'''avion: C'est le Cne Sébastien Nativel pseudo "babouc"...lui c'est vraiment un bon, un balèze de chez balèze...Solo display, et présentateur du rafale en meeting international....C'est lui qui fait que la France vend l'avion...le fils spirituel de Yves Kerhervé ..Ptêt pas aussi pointu que lui au niveau technique, mais au physique, Babouk lé plus fort que Spiderman...Il encaisse les G négatifs que s'en est pas possible! Un sur homme ce type!

Voilà nos pauvres impôts qui partiront en CO2 et NOx pour réchauffer l'atmosphère et faire remonter la température de la terre. Il y aura encore des letchis pour les pilotes !?

Thierry massicot. En effet Babouc est un garçon très sympathique qui honoré les ailes françaises. Il faut laisser aux détracteurs habituels à leur bêtise crasse comme souvent moins on sait plus on parle. Et vive les rafales.