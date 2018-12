Deux bibelots rutilants d'or

Le 17/12/2018 | Par FF | Lu 178

Je viens de voir la vidéo de l'allocution présidentielle.



Le ton y était. L'empathie, l'écoute, la compréhension du malaise.

Les mesures annoncées ont été annoncées.



Bref comme la belle dulcinée j'ai failli céder. J'ai failli défaillir. Enfin il nous avait compris. Tout y était : la veuve et l'orphelin, le méchant riche et le bon pauvre. Le travailleur acharné et l'urbain désincarné. Les vieux. Les jeunes. Les incompris. La Nation, l'Ecole, la République, les Elus, la Démocratie le tout pour 100€ sans impôts.



Bref ! Tout y était, même le ton, la voix, le rythme.

J'avoue avoir toujours été sensible aux trémolos dans les voix. C'est ma faiblesse.



Et puis patatras ! Un plan plus large, un cadrage différent du caméraman et tout s'envole. Tout s'efface. Mon œil s'égare. Mon cœur se serre. Roméo dupait Juliette.



Un plan plus large donc et deux petits bibelots de bureau (je n'ai toujours compris à quoi ils servaient) rutilants d'or trônent (drôle de mot hein ?) sur le large bureau. Des petits bibelots d'or rutilants et raccords avec les dorures de la fenêtre.



Deux petits bibelots d'or qui m'ont rappelé que lui et moi ne serons jamais du même monde : Celui de la baguette de pain chez Franprix parce que je n'ai pas les moyens de la boulangerie.



Deux petits bibelots d'or qui m'ont fait comprendre que ses amis n'ont pas de prix. Pas même celui de l'ISF.



Deux petits bibelots d'or qui m'ont montré que Roméo dupait Juliette. Et hier soir Juliette, elle s'appelait Marianne.