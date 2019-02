Deux établissements du Groupe Clinifutur certifiés "A" par la Haute autorité de santé

Le 13/02/2019 | Par N.P | Lu 478

La clinique Jeanne d'Arc-Les Orchidées et la clinique Saint-Vincent, du groupe Clinifutur, ont été certifiés "A" par la Haute autorité de santé. Le communiqué :

La clinique Jeanne d'Arc-Les Orchidées et la clinique Saint-Vincent, ont été récemment concernées par la procédure obligatoire de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) et ont été certifiées "A", sans aucune recommandation. Il s'agit du plus haut niveau de certification attribué par la HAS pour une durée de 6 ans.



Lors des certifications, la HAS fixe des objectifs pour évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et l'ensemble des prestations proposées, tout en tenant compte de l’organisation interne et de la satisfaction des patients. Elle s'attache plus particulièrement à évaluer l'existence et la maturité de projets relatifs à la qualité et à la sécurité et en conséquence, la capacité de l'établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques.



- la Clinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées certifiée le 27/11/2018

La Clinique Jeanne d’Arc est un établissement de soins privé, ouvert en 1970, dans la ville du Port. Elle s’est dotée en 2001 d’un site supplémentaire à proximité, la Clinique Les Orchidées, plus gros producteur de chirurgie de l’Ouest. Les 2 structures, qui seront fusionnées géographiquement sur le site Les Orchidées d’ici à 2021 regroupent plus de 50 médecins et spécialistes ainsi qu’une équipe de plus de 200 salariés.



La Clinique Jeanne d’Arc concentre les activités Mère-Enfant-Fécondité, notamment avec son centre d’Aide Médicale à la Procréation, unique centre agréé privé de l’île. La Clinique Les Orchidées concentre les activités chirurgicales comprenant de nombreuses spécialités pouvant être réalisées en hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète (orthopédique, digestif et bariatrique, urologique, ORL…) ainsi qu’un service de chimiothérapie.



La Clinique Jeanne d’Arc – Les Orchidées a positionné le management de la qualité et de la gestion des risques au cœur de sa stratégie dès fin 2015, au lendemain de la certification V2010. La direction de l’établissement a fait le choix de renforcer les moyens humains au service de la qualité de la prise en charge et de la sécurité des patients en restructurant ses équipes, et ce afin de répondre prioritairement aux enjeux de qualité et sécurité des soins pour les patients au regard des activités croissantes et nouvelles et des exigences de la certification V2014.



L’établissement a présenté son expérience aux Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé (JIQHS) fin 2018, qui avait pour thème “De la qualité à l’efficience : le nouvel enjeu pour les systèmes de santé”.



Ces journées internationales ont été l’occasion d’échanger avec les professionnels d’autres établissements publics et privés et de découvrir les expériences d’établissements suisses, belges ou canadiens dans le périmètre de l’expérience patient et en particulier du travail en équipe, afin d’enrichir les perspectives.



- la Clinique Saint-Vincent certifiée le 09/01/2019



Présente depuis plus de 60 ans dans le centre historique de la ville de Saint-Denis, la Clinique Saint-Vincent fait peau neuve et profite de ses nouvelles orientations pour replacer la gestion du risque patient et la qualité de la prise en charge, au coeur de ses priorités. S’appuyant sur le dynamisme de ses équipes, des médecins et de sa nouvelle direction, l’établissement est fier à travers ce classement A, gageur d’excellence, de porter haut les valeurs du Groupe de Santé CLINIFUTUR. Principal établissement privé de Saint-Denis, la clinique demeure un établissement au plus proche de la population. Son récent virage ambulatoire en chirurgie hospitalisation de jour assure une offre de soins innovante et de référence dans le territoire Nord de l’ile.



Les spécialités chirurgicales assurées sont notamment la chirurgie ophtalmologique, ORL dont carcinologique, orthopédique, esthétique, gastroentérologie. Depuis 2014, la clinique a développé un volet de rééducation réadaptation polyvalent se traduisant par l’ouverture d’un service d’hospitalisation complète de Soins de Suite Polyvalents doté d’un plateau de rééducation réadaptation performant.



Depuis septembre 2018, un service de soins de suite en hospitalisation de jour vient d’ouvrir en réponse à un besoin de la population, complétant ainsi son virage ambulatoire. Les nombreux aménagements en cours dans l’établissement dont notamment la modernisation de ses blocs opératoires, devraient conforter la politique volontariste de l’établissement d’apporter le meilleur de l’offre de soins à la population réunionnaise ainsi que l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses salariés, à l’image de son Président Directeur Général, le Dr Michel DELEFLIE.



EN CONCLUSION : Au-delà des périodes de certifications, qui sont des points de contrôle pour s’assurer du bon management de la qualité sécurité des risques et de la satisfaction patient dans les établissements de santé, les établissements du Groupe positionnent toujours le patient au cœur de leur politique Qualité Gestion Des Risques. C’est une réelle reconnaissance pour les professionnels dont l’engagement permet de garantir aux patients de soins de qualité. Cette culture d’entreprise, résultant du fruit du dynamisme du management des établissements, et de la mobilisation des professionnels au quotidien, est le reflet de l’attachement du Groupe à la bonne santé de la population réunionnaise.