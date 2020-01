Deux hommes grièvement blessés par arme blanche à Miel Vert

La surpopulation a montré une fois de plus ses limites. 2 deux choses l'une, soit on met un frein à cette surpopulation, soit on stoppe définitivement ce genre de manifestation qui entraîne la foule.Une fois de plus la racaille aura eu raison de tout

9. Kayam le 13/01/2020 11:26



C'était joli le défilé avec un mixage du 974. Quand on voit la joie et les sourires partagés sur les visages, on se dit que c'est une preuve que les gens aiment profiter de la vie et des instants présents.



@Touloulou

Tu proposes quoi comme solutionS pour mettre un frein à cette surpopulation ? qui commences-tu à éliminer ?



- les futurs papas ? qui ont joué leurs rôles en mettant

- les femmes enceintes ?

- les bébés ? les filles ? les garçons ?

- les hétéros, les bi ? les homos ?

- les handicapés ? les personnes âgées ? les SDF ? les prisonniers ?

- les chômeurs, les RSAistes, les ASSEDICistes ? les travailleurs de moins de 1000€ /mois ? ou + de 3000 ?

- les personnes à peau noire ? marron ? blanche ?

- les plus belles ? les plus vilains ? physiquement parlant

- les plus intelligents ? les plus bêtes ?

- les conducteurs aux 4*4 ? les chauffeurs aux 4 L ?

- les croyants ? les athées ?

- les mangeurs de viande ? les go végan ?

- les Rastas ? les tatoués ?

- les alcooliques, les fumeurs, les drogués ?

et encore ? ? ?



Je te souhaite bien du courage car il y a du travail à faire, de la sélection et de la préférence à mettre en cours dans une île où il y a, par ordre alphabétique pour ne pas faire croire à une préférence de traitement :



- Arabes

- Chinois, Comores

- Mahorais, Malbars, Malgaches, Métropolitains

- Réunionnais blanc, kaf, métissé, noir, yab, zoreil



mwin la oublié mwin là ?