Deux hôtels se dotent de bornes de recharge pour véhicules électriques

Le 12/01/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 136

La mise à disposition de voiturettes électriques destinées au personnel pour les déplacements sur site.

Le choix d’un véhicule 100% électrique pour les déplacements commerciaux.

Encourager la location de véhicules électriques auprès des touristes en leur offrant la possibilité de recharger leur véhicule gratuitement pendant leur séjour.



Proposer aux réunionnais en possession d’un véhicule électrique la possibilité de profiter d’un moment de détente au sein de chaque établissement, sans se soucier de l’autonomie de leur véhicule.



Inciter les entreprises privilégiant l’utilisation de véhicules électriques à profiter de séminaires et déjeuners d’affaires en toute sérénité.

Acteurs actifs du développement durable à La Réunion, ILOHA Seaview Hotel et PALM Hotel & Spa ont procédé en septembre 2018 à l’installation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Ils sont ainsi les premiers établissements hôteliers à La Réunion à se doter de ces installations, en faveur d’une mobilité électrique sur l’île.La mise en place de ces bornes de recharge vient s’ajouter aux différentes actions entreprises précédemment incluant:Engagés pour le développement d’un tourisme durable à La Réunion, c’est tout naturellement que les hôtels ont fait le choix de l’utilisation de véhicules électriques. En effet, les innovations dans le secteur automobile permettent désormais la construction de véhicules sans émission de polluant. En plus d’une autonomie considérablement améliorée, la recharge électrique est désormais facilitée grâce à une recharge possible via prise domestique.En privilégiant l’utilisation de véhicules électriques à tout niveau, ILOHA Seaview Hotel et PALM Hotel & Spa affichent clairement leur engagement en faveur d’une mobilité plus "verte".Au niveau territorial, il est indéniable que le développement des achats et locations de voitures électriques est intimement lié à la facilité à trouver des bornes de recharge à La Réunion. Palm et Iloha ont choisi de participer activement à ce déploiement par l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques au sein des deux établissements.Soucieux d'offrir le meilleur à leurs clients, les deux hôtels ont choisi l’installation d’une borne de charge accélérée de 22KW permettant d'accueillir un chargeur de type T2, désormais standardisé. Cette borne fait désormais partie intégrante des services proposés à la clientèle de chaque établissement. Au PALM Hotel & Spa, l’équipe d’accueil à l’entrée de l’hôtel, s'occupe désormais de la mise en charge et du stationnement des véhicules électriques.Les deux hôtels souhaitent ainsi:En 2015, grâce aux différentes actions environnementales engagées, ILOHA Seaview Hotel *** et PALM Hotel & Spa***** étaient les deux premiers hôtels de l’île de La Réunion à obtenir la certification "Ecolabel Européen" dans la catégorie service d’hébergement touristique.La même année, les deux hôtels se voyaient récompensés par le ministère de l’environnement du grand prix national des Prix Entreprises et Environnement (PEE) pour la création d’un système de management au service de la protection de l’environnement à l’île de La Réunion.En 2017, avec le renouvellement de l’Ecolabel Européen, Hotels & Co réaffirme sa position de précurseur dans le développement d’un tourisme responsable à l’île de La Réunion.