Deux individus arrêtés au Port en possession d'une arme et de stupéfiants

Le 03/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 621

Le 24 juin 2019, les effectifs de Police Secours de la circonscription de sécurité publique du Port ont été appelés afin de se rendre près d’une école. En cause : deux individus à bord d’un véhicule dont l’un aurait été vu porteur d’une arme de poing.



Interpellé, le conducteur était porteur d’un poing américain et de 1 174 euros en espèces. La fouille du véhicule a amené effectivement la découverte d’une arme de poing et de produits stupéfiants. Les enquêteurs de la brigade de Sûreté urbaine ont alors placé les deux mis en cause en garde à vue.



Dans le cadre de la politique de sécurité du quotidien, les patrouilles de police aux abords des établissements scolaires constituent des enjeux prioritaires et sécuritaires, indique la Police nationale.