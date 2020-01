Deux mères célibataires volent pour pouvoir faire leurs courses

Le 28/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 1313

L’une a 28 ans, l’autre 26 ans. L’une a cinq enfants, l’autre deux. Et elles sont mères célibataires sans emploi. Financièrement, c’est donc compliqué. Elles pensaient avoir trouvé une solution, même temporaire, pour s’en sortir. Mais c’est à cause de cela qu’elles se sont retrouvées devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi.



Jugées pour falsification de chèques qui datent de 2017, les deux femmes sans casier judiciaire ont reconnu avoir agi "sans réfléchir aux conséquences". "Nous n’avions pas d’argent et c’était une solution". Ce sont deux adolescents qui volaient les chéquiers – l’un d’entre eux de sa propre grand-mère – pour les fournir aux prévenues. En échange, ils demandaient des téléphones, PS4 ou autres. "D’où les sommes importantes, puis nous on faisait nos courses", avouent-elles. Les hypermarchés et restaurants fast food sont donc tombés victimes.



Condamnées à 4 mois de prison avec sursis, les mères de famille demandent comment indemniser les victimes. "Les formalités vous seront communiquées", répond le président d’audience.