Deux pilotes arrêtés de justesse en état d'ébriété avant le vol Glasgow-New York

Le 05/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 116

Ce dimanche 4 août, à l’aéroport britannique de Glasgow en Ecosse, deux pilotes de la compagnie aérienne United Airline, ont été interpellés pour avoir été contrôlés positifs à l’alcootest, juste avant leur vol à destination New York. Les deux pilotes de 45 et 61 ans, sont placés en état d’arrestation et comparaîtront devant le tribunal civil de Paisley en Écosse le mardi 6 août prochain pour s'expliquer.



C'est suite à un appel que les agents se sont rendus à l’aéroport de Glasgow afin de procéder au test d'alcoolémie sur les deux pilotes. C'est ainsi qu'ils ont pu constater que les deux hommes n'étaient pas en état de voler. Le vol a finalement été annulé.



De son côté, la compagnie United Airlines a indiqué vouloir coopérer avec les autorités afin de clarifier "ce qui s’était passé" assurant que les deux pilotes "étaient immédiatement retirées du service". "Nous avons une politique stricte et aucune tolérance à l’égard de l’alcool" , souligne la compagnie dans un communiqué indique rezonodwes.com.