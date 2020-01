Deux premiers cas de Coronavirus confirmés en France

1. Noé le 25/01/2020 01:10



Si des personnes porteurs de ce coronavirus entrent dans les manifestations contre la retraite et gilets jaunes … ça va devenir une pandémie !!! Beaucoup vont être infectés et devenir porteurs !!! Et à quand chez nous à la Réunion ??? Je me demande si c'est pas une arme de destruction massive d'humains , pour éliminer des mauvais !