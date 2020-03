Deux suspects interpellés après la violente agression subie par Yvette Duchemann

Le 11/03/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 623

Deux individus suspectés d'avoir participé à l' agression d'Yvette Duchemann la semaine dernière ont été interpellés ce mercredi 11 mars par la brigade anti-criminalité de Saint-Denis.Cette première vague d'interpellation pourrait en amener d'autres puisque la candidate aux municipales avait décrit aux policiers que l'un de ses militants et elle avaient été abordés par 4 ou 5 personnes ce soir-là.Jeudi 5 mars, alors qu'Yvette Duchemann se rendait dans le quartier du Brûlé pour coller des affiches avec un militant, Jean-François Baptisto, tous deux avaient été agressés par une bande d’individus.L'un d'entre eux avait tout d'abord proféré des insultes envers la candidate de "Génération écologie" et actuelle adjointe à Saint-Denis, avant de la saisir par le col tout en la menaçant de mort si elle remettait les pieds dans le quartier. Ce même individu avait ensuite adressé un coup de pied dans les côtes du militant qui accompagnait la candidate avant qu'il ne reçoive de nouveaux coups de pieds alors qu'il était au sol.Le véhicule de Jean-François Baptisto avait aussi été endommagé. Les deux rétroviseurs de sa voiture avaient été arrachés et le toit du véhicule enfoncé. Un panneau réglementaire d'affichage électoral avait été brisé également dans ce déchaînement de violence. A l'arrivée de l'équipe de la BAC, les auteurs de l'agression avaient pris la fuite.