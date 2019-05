Deux têtes de listes aux Européennes refusent de s'engager contre la corruption

Le 22/05/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 84

La campagne pour les européennes bat son plein, et le jour du scrutin se rapproche. Tandis que les représentants de chaque liste multiplient les interventions à l’antenne et dans les différents médias, l’ONG Transparency International rapporte un élément inquiétant à propos de deux listes électorales.



Il y a un mois l’organisation avait transmis aux candidats une liste d’engagements à prendre pour soutenir et promouvoir la transparence, ainsi que la lutte contre la corruption.



En effet 88% des Français pensent que le renforcement de l’éthique et de la transparence au niveau Européen est une des priorités (sondage Harris interactive, mars 2019)



En réponse, sept tête de listes se sont engagées à respecter les demandes de TI :

Nathalie Loiseau (LREM), Manon Aubry (LFI), Yannick Jadot (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Ian Brossat (PCF) et Florie Marie (Parti pirate).



En revanche, le Rassemblement Nationale de Marine Lepen a fait savoir à l’organisation ses désaccords, et les Républicains ont également émis une réponse généraliste sans s’engager sur les demandes, selon TI.



De plus, aucun candidat de ces deux partis n’a souhaité s’engager à titre personnel.



Dans la liste de propositions émise par Transparency International, il était notamment demandé de promouvoir de publier l’agenda de rencontre avec les lobbyistes, ainsi que de soutenir la création d'une autorité indépendante visant à réguler les conflits d'interêts (Haute autorité pour la transparence).



En plus des futurs députés européens, TI a également mis une certaine pression sur les aspirants à la présidence de la commission.