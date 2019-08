Deux voleurs trahis par leurs empreintes après 13 vols à la roulotte

Le 06/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 449

La Police Nationale de la Réunion explique comment deux personnes ont été interpellées suite à un prélèvement systématique d'empreintes après chacun des 13 vols à la roulotte commis par deux individus sur la période novembre-décembre 2018.

Entre novembre et décembre 2018, de nombreux faits de vols roulotte étaient commis sur la circonscription du PORT, dans un secteur bien défini et avec un mode opératoire similaire (déflecteur brisé). Des constatations techniques sur les véhicules étaient systématiquement réalisées par la Base Technique locale et par un policier polyvalent du service. Elles permettaient le prélèvement de traces papillaires et génétiques.



La Brigade de Sureté Urbaine (BSU) de la Circonscription de Sécurité Publique du PORT était saisie de l’ensemble des plaintes et recevait en 2019, des retours positifs des traces. L’ensemble des traces prélevées permettaient l’identification de deux auteurs. L’exploitation de la vidéo-surveillance du parking et le travail minutieux des enquêteurs de la BSU permettait de faire le lien entre ces 7 faits de vols roulotte et 6 autres faits commis sur le parking de la clinique des Orchidées.



Mineurs incarcérés, bien connus des enquêteurs du service, les mis en cause étaient extraits de la prison de Domenjod et placés en garde à vue. Confrontés aux preuves matérielles accumulées par les enquêteurs, ils reconnaissaient les faits.