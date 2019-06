Développement durable : une opération organisée au Bernica

Le 03/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 124

. (Photo d’illustration)Plusieurs activités se dérouleront de 9h30 à 16 heures. Des animations gratuites seront organisées ce 5 juin.Fabrication de produits ménagers au naturel et d’objets à partir de matériaux de récupération, broyage de déchets végétaux… De multiples ateliers se tiendront au siège de l’Académie des dalons.Autre animation : celle mise en place autour du jardinage au naturel (compostage, aquaponie…). Le Réparali’Kafé débutera à 13 heures. Le public devra ramener ses petits électroménagers. Les encadrants leur apprendront à les réparer.Pour rappel, cette SEDD démarrait le 28 mai et va se terminer ce mercredi 12 juin dans les cinq communes du TCO. Le slogan retenu cette année : “Agissons aujourd’hui pour demain”.Stands de sensibilisation, pique-nique zéro déchets, ateliers compostage, visite d’un centre de tri, intervention scolaire… L’intercommunalité programmait également des actions de sensibilisation et d’animation. Aussi bien destinées au grand public qu’aux scolaires.Retrouvez ici le précédent article lié à ces manifestations organisées dans l’ouest.