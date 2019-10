Deviens hôtesse de l’air ou steward à l’international !

Le 17/10/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 142

En partenariat avec la Région Réunion, la compagnie aérienne espagnole VOLOTEA recrute à La Réunion

Tu as plus de 18 ans ? Suis la formation certifiante à La Réunion financée par la Région et deviens Hôtesse de l’air ou Steward en mobilité au sein de la compagnie VOLOTEA

LES RDV À NE PAS MANQUER (Munis toi de ton CV)

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 À 8H30 À LA RÉGION RÉUNION

LUNDI 21 OCTOBRE 2019 À 8H30 À LA RÉGION RÉUNION

Adresse : Hôtel de Région, Avenue René Cassin Moufia Saint Denis



Avoir 18 ans révolus au premier jour d’entrée en formationNiveau bac (validé ou non)Niveau d’anglais correctAptitude à nager avec aisanceLa formation comprend :Le Cabin Crew Attestation (CCA) délivré par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)La préparation au TOEIC (Certification d’anglais)Un stage d’immersion dans un pays anglophoneVOLOTEA est une compagnie aérienne espagnole créée en 2012.En 2019, VOLOTEA ouvre 41 nouvelles destinations pour desservir un total de 319 lignes, connectant plus de 80 capitales régionales européennes, via des vols directs, à travers 13 pays :France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Portugal, Malte, Autriche, Irlande, Luxembourg et Maroc.VOLOTEA dispose actuellement de 13 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille, Athènes et Cagliari.+ d’infos : 0637 32 63 36Envoie ta candidature à l’adresse : karyulis.rauseo@volotea.com