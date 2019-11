Diabète: 5 bénévoles récompensés lors de la journée des familles solidaires

Depuis près de 40 ans, la Mutualité est présente auprès des réunionnais grâce à l’appui de sa force militante, un réseau de bénévoles investis et fidèles. Aujourd’hui, samedi 16 novembre, lors de la journée des Familles Solidaires, la seconde cérémonie de remise des trophée MUTA a mis à l’honneur 5 de ceux qui, chaque jour, sont présents au plus près des réunionnais.



La 9ème édition de la Journée Familles Solidaires avec les diabétiques a lieu, ce samedi 16 novembre, au square Labourdonnais. Cette rencontre familiale et solidaire a pour objectif de valoriser les acteurs des mouvements bénévoles associés à la Mutualité de La Réunion. De nombreux stands et animations sont programmés, comme un concert gratuit de Ziskakan à 14h30.



La Mutualité de La Réunion se distingue fondamentalement des sociétés commerciales d’assurance : les adhérents sont solidaires entre eux par le développement d’actions à finalité sociales. Le mouvement mutualiste est composé d’un important réseau au niveau local, une offre complète de soins et services de proximité est proposée sur tout le territoire, ainsi que des actions de prévention, pour répondre au mieux aux besoins des adhérents.



Ces actions sont rendues possibles grâce aux nombreux bénévoles déployés sur toute l’île. Elles ne pourraient exister sans la volonté et le dévouement de centaines d’adhérents qui deviennent militants au sein des différentes entités de La Mutualité de la Réunion : soit dans l’une des associations VMEH (Visites de Malades dans les Etablissements Hospitalier), ADN974 et ADJ974 (lutte contre le diabète), l’USOL (L’université solidaire, qui lutte contre l’isolement des personnes âgées) soit dans les Comités Muta, qui remplissent, entre autre, un rôle d’accompagnement essentiel auprès des familles réunionnaises endeuillées.



De nombreux militants et bénévoles ont consacré et continuent de consacrer leur énergie et leur temps pour faire vivre la solidarité et la générosité auprès des réunionnais. Le Président de La Mutualité de La Réunion, Théodore Hoarau a remis à 5 d’entre eux les seconds Trophées MUTA. Ont ainsi été récompensés:



Jeannine Alexandrino, membre de l’Université Solidaire (USOL) qui a ouvert le chemin de la danse à l’université Solidaire. Elle est à l’initiative de cet atelier qui a fortement contribué à rassembler le plus grand nombre autour des danses orientales, Tahitienne, Latina pratiquées au sein de l’USOL.



Bernadette Léon, membre de l’USOL et à l’initiative de sa création. Bernadette Léon a contribué aux activités intergénérationnelles en faisant entrer dans les locaux de l’USOL des enfants du quartier pour partager des activités avec les seniors.



Germaine Bodo, membre du Comité MUTA du Tampon. Cette jeune retraitée depuis 2017 visite les malades au CHR du Tampon et participe activement aux activités d’ADN974 (Association Diabète Nutrition 974) depuis 2014.



Danielle Wong Woong Ming, Présidente du Comité Muta de Saint Louis, est toujours à l’écoute des familles endeuillées. Elle est active sur ses réseaux pour répondre aux questions ou rendre service aux adhérents. Le cœur est au centre de toutes ses actions!



Dominique Lauret, Président du Comité MUTA de la Rivière-Saint-Louis, il est toujours présent auprès des familles endeuillées notamment. Dominique Lauret est engagé depuis 20 ans auprès des habitants de La Rivière Saint Louis.

"La remise des trophées Muta est un moment important dans l’année ou nous mettons en avant des personnes qui se dévouent pour les autres. Les mettre en lumière c’est valoriser la générosité si propre à la société réunionnaise. C’est une journée ou nous rappelons le sens de l’engagement et les valeurs de La Mutualité de La Réunion", a déclaré Théodore Hoarau à cette occasion.