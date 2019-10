Diagonale des Fous : Grégoire Curmer, Maxime Cazajous et Rémi Badoc en tête à Ilet à Bourse

Le 18/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 9714

2863 fous sont officiellement engagés sur les sentiers de La Réunion depuis hier soir. Si certains ont abandonné durant les premiers kilomètres avalés durant la nuit, d'autres caracolent en tête. Qu'ils soient favoris ou traileurs moins aguerris, 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif attendent ces forçats de la route pour une édition anniversaire du Grand Raid : celle des trente ans de sa création. C'était en 1989 sous son appellation "La Marche des Cimes". Retrouvez tout au long de cette journée les positions et les chronos du trio de tête chez les hommes et chez les femmes inscrits dans la Diagonale des fous :





En pointant 11 minutes après lui, le favori Maxime Cazajous confirme sa remontée spectaculaire, alors qu’il s’était perdu avec plusieurs autres coureurs cette nuit.



Le Réunionnais Nicolas Rivière ne fait plus partie des trois premiers, il a été dépassé par Rémi Badoc alors qu’il était en tête jusqu’à Marla. Désormais en 4ème position, il pointe à 11h07.



Le soleil est au rendez-vous et la chaleur commence à se faire sentir sur les sentiers.





LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :

