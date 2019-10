Diantre !

Le 16/10/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 91

J'aimerais bien voir la tronche de l'organisateur de la sortie d'élèves si certaines accompagnatrices étaient en costumes traditionnels bretons ou alsaciens comme dans le temps lontan...on s'en s'amuserait sûrement malgré le saugrenu de la situation...



J'ai connu le temps où profs et direction faisaient la chasse, en collège, aux casquettes en bec de canard, vissées sur le crâne des élèves... en respect de règlements intérieurs... ou à la chasse aux débardeurs des garçons qui montraient leurs biscoteaux trop saillants... On connaît les pulsions que déclenchent chez nos policiers les têtes cagoulées... dans un groupe ou dans un rassemblement quelconque.



À tout cela s'ajoutent aujourd'hui les foulards de mamans qui veulent encadrer et accompagner les enfants en sorties.



J'avoue que je ne suis pas loin de penser comme le Premier ministre...qui a dit ce qu'il pense l'autre soir.



Parce que l'habit ne fait pas le moine...une cagoule, une casquette, un foulard ne fait de personne, un voyou ou une islamiste en puissance de nuire. Ceux et celles qui nuisent à la République ne portent pas de voile, mais se terrent, se confondent comme monsieur et madame tout le monde..Et agissent parfois jusqu'en Préfecture de Police... Rien ou peu de choses le distinguait des autres.



Il y a "les philosophes de papier" comme dit la chanson et je ne suis sans doute qu'un psychologue de papier...vous avez le droit de penser comme ça. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense.