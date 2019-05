Didier Robert : "Nous avons besoin plus que jamais de l’Europe"

Le 27/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 117

Le président du conseil régional réagit suite aux élections européennes, et lance un appel à d’avantage de cohérence :

Les Français se sont clairement exprimés en plaçant en tête de ces élections européennes le Rassemblement national, et la liste Renaissance. Ce soir Stéphane Bijoux, le candidat que nous avons soutenu, est élu député européen. Il sera demain une voix forte pour La Réunion à Strasbourg et à Bruxelles. Les discussions sont d'ores et déjà engagées avec la Commission européenne pour le prochain Programme Opérationnel à partir de 2020. Il portera pour notre île, sur plus de 2 milliards d'euros. Les discussions devront être engagées avec beaucoup de sérieux pour le financement des grands chantiers réunionnais, pour le soutien des entreprises, et pour les filières de formation professionnelle. Nous avons besoin plus que jamais de l'Europe, mais le résultat de ces élections montre aussi que nous devons ici à La Réunion comme au niveau national, mieux répondre aux questions du pouvoir d'achat, de l'emploi, et également des questions environnementales.



La Réunion a désormais deux députés au Parlement. Je lance une fois encore un appel à davantage de cohérence dans les actions portées par les uns et par les autres, dans le sens de la défense des intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais.



Je veux enfin saluer et remercier l'ensemble des élus, et des militants qui auront pris part à cette campagne autour de Stéphane Bijoux. Je reste plus que jamais engagé et mobilisé pour participer à faire avancer notre île sur la voie du développement pour plus d'égalité et de justice sociale».



Didier ROBERT