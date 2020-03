Didier Robert apporte son soutien aux candidats réunionnais en métropole

Le 13/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 80

Didier Robert a annoncé aujourd'hui au travers d'un communiqué son soutien à un certain nombre de candidats réunionnais, têtes de listes en métropole ou figurant sur des listes.

Son communiqué ci-dessous: