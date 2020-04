Didier Robert fait le point sur la commande de masques et la disposition de fonds exceptionnels

Le 03/04/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 461

Pour contrer les conséquences aussi bien sanitaires qu’économiques de l’épidémie de coronavirus, la Région amplifie ses actions.Cette dernière a mobilisé pas moins de 6 millions d’euros pour l’achat de matériel sanitaire. Des mesures qui seront soumises au vote des élus ce lundi lors de l’assemblée plénière. Une assemblée un peu particulière puisqu'elle se fera par visioconférence.Dans ce contexte sanitaire particulier, Didier Robert a tout d’abord rappelé que les services de la Région restaient opérationnels à travers le plan de continuité du service public mis en place par la collectivité depuis les mesures de confinement. Ceci afin de répondre aux demandes effectuées auprès des services et garantir trois continuités: l’information (mise en place d’une permanence téléphonique et mise en ligne des différents dispositifs sur le site internet de la Région ), la sécurisation (réorganisation du réseau Car Jaune, agents du CRGT mobilisés 24h/24, arrêt des chantiers régionaux), le fonctionnement (généralisation du télétravail, poursuite des paiements pour les aides et bourses étudiantes, traitement des dossiers FEDER ou encore la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle…).En complément de ces mesures d'aide économique, la collectivité régionale a également décidé d'activer une "cellule d’urgence économique", dotée de quatre outils "concrets et rapides" en lien et en complémentarité avec les dispositifs de l’État (Fonds régional de solidarité, fonds de rebond Région - BPIFrance, fonds de solidarité nationale, garantie à la trésorerie de BPIFrance)."10,5 millions d’euros sont déjà à disposition des entreprises, et nombreuses sont celles qui en ont fait appel depuis le début de la crise sanitaire et économique", affirme Didier Robert. Lors de la séance plénière de lundi, en plus de ces 10,5 millions d’euros, 40 millions supplémentaires seront également mobilisés et soumis au vote des élus.