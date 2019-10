Didier Robert se dit prêt à rencontrer les transporteurs lundi prochain

Calendrier des travaux



Fin 2013 : Début des travaux préparatoires (accès chantier), et signature des contrats de travaux pour les grands ouvrages maritimes (digues/viaducs)



Début 2014 : Travaux lot n°2 (digue à La Possession supportant l’échangeur de la RD41) et lot 4 (viaduc de la Grande Chaloupe)



2015 : début des travaux pour les grands ouvrages maritimes (digues/viaducs) après une période préparatoire de l’ordre d’un an pour la mobilisation de moyens exceptionnels qui seront nécessaires (ex. plateformes off shore,...). Les grands ouvrages maritimes devraient être réalisés sous 4 ans.



2019 / 2020 : mise en service de la Nouvelle Route du Littoral.