Dieudonné joue son spectacle ce soir à La Réunion

Le 01/06/2019 | Par N.P | Lu 773

Continuer à rire dans un monde devenu fou, telle est mon ambition. Pèlerin de la farce et du bon mot, j'affronte les intempéries d'une époque malade. Sous une pluie incessante de mensonges et de perversions, le clown que je suis ouvre le parapluie de la vérité pour faire rire, pour apaiser...

L'humoriste très controversé est arrivé à La Réunion hier. Dieudonné semble être bien au courant de l'actualité peï et se questionne sur une éventuelle éruption du Piton de La Fournaise sur sa page Facebook officielle.Mais avant que le volcan pète, Dieudonné jouera son spectacle "En Vérité" ce samedi 1er juin, à 20 heures.Le lieu n'est pas encore connu, il sera dévoilé aux spectateurs par SMS au plus tard quelques heures avant la représentation et situera à moins de 20km de Saint-Denis.Lorsque Dieudonné raconte son spectacle, sa vision des choses, sa "vérité"... :