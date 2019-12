Dimanche/22heures: le point sur la tempête tropicale CALVINIA . Temps prévu cette nuit sur la Réunion/Maurice et Rodrigues

Le 29/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1062

Tempête tropicale CALVINIA(05S). Cliquez pour animer.



Temps prévu sur les Iles cette nuit du dimanche 29 au 30 Décembre

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi de la tempête tropicale modérée(05S) sur la base de l'analyse du Dimanche 29 Décembre 2019 à 22heures.➡️ A 22heures la tempête était centrée autour des points 20.3°Sud et 59.3°Est soit à quelques 410km à l'Est Nord-Est de Saint Denis/Réunion, à 190km à l'Est de Port-Louis/Maurice et à 430km à l'Ouest Sud Ouest de Port-Mathurin/Rodrigues.se déplace entre le Sud Sud-Ouest et le Sud-Ouest à la vitesse de 22km/h.➡️ Au cours des dernières 6 heures le déplacement s'est infléchi davantage vers le Sud-Ouest. Après avoir accéléré la tempête devrait ralentir ces prochaines 24heures et pourrait avoir un déplacement hésitant (erratique) au Sud-Est de Maurice. La prévision actuelle positionne le centre encore à peine plus de 100km de Plaisance dans 24 heures. Le système pourrait effectuer une boucle avant ensuite de s'éloigner de Maurice après 24 heures.➡️ Les masses nuageuses actives sont rejetées dans l'Est et le Sud-Est du centre par les vents défavorables en altitude. C'est pourquoi Maurice n'est intéressée que par des pluies faibles ou très localement modérées alors que Rodrigues située bien plus loin du centre mais dans la partie active de la tempête est intéressée par des pluies modérées à temporairement fortes avec des rafales pouvant dépasser 90km/h.➡️ Compte tenu de l'incertitude quant à la trajectoire précise au cours des prochaines 24/36 heures:➡️des bandes circulant en périphérie de la tempête sont dans le voisinage de l'île. Des averses passagères touchent le Sud et le Sud-Est ainsi que l'intérieur de l'île. Elles peuvent être temporairement modérées dans les hauts.Le vent souffle en rafales du Sud Sud-Est. Piton Sainte Rose a enregistré 98km/h et le volcan 75km/h(Météo France).La mer est forte sauf sur les côtes Nord-Ouest abritées du vent.➡️les nuages actifs de la tempête se sont rapprochés mais sont encore en mer à moins de 100km des côtes Est.Des bandes moins actives touchent l'île avec des averses souvent faibles mais modérées vers les régions de Vacoas, Curepipe, Grand Bassin.Il n'est pas exclu que des pluies plus intenses touchent l'île en seconde partie de nuit.Les rafales les plus fortes sont de l'ordre de 70km/h dans la région de Port-Louis. Elles pourraient se renforcer en seconde partie de nuit et approcher localement 90km/h.La mer est très forte. Les sorties en mer sont strictement déconseillées.➡️des bandes modérément actives desont toujours dans le voisinage de Rodrigues.Les averses pourront être modérées à temporairement soutenues par moments avec des orages possibles.Les rafales peuvent atteindre 80 à localement 100km/h .La mer est très forte. Les sorties sont vivement déconseillées.47.7 mm67.8 mm55.2 mm