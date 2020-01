Dimanche 9h Météo live: de la pluie sur la moitié Nord ce matin, dégradation possible à partir de mardi

Le 19/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1074

Animation Météosat(7h45): des pluies modérées sont dans le voisinage immédiat des côtes Nord et Nord-Ouest. Cliquez sur l'image pour n'animer si nécessaire.

Météosat à 8h30: nuages d'altitude en majorité sur la Réunion mais des nuages plus actifs sont juste au large.

➡️ Les différentes données, animation satellite en haute résolution et radars, montrent qu'une zone pluvieuse modérément active tutoie les côtes Nord actuellement. Des précipitations plus fréquentes ce matin sont attendues sur la moitié Nord de Saint Paul à Sainte Rose en passant par Saint Denis et Sainte Suzanne.Dans les hauts de ces régions ainsi que vers les Plaines et Salazie elles pourraient être d'intensité modérée et localement orageuses.Prudence donc aux abords des cours d'eau et des ravines car les conditions peuvent changer brusquement.Sur la moitié Sud le ciel est le plus souvent très nuageux mais le risque pluvieux est nettement plus faible.➡️le temps reste maussade avec des averses l'après-midi dans les hauts.➡️une dégradation marquée par l'arrivée d'un épisode de pluies fortes est possible.➡️ Je vous propose de vous retrouver cet après-midi.