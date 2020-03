Dimanche à lundi: le vent se renforce assez nettement sur le Sud et le Nord, passages pluvieux

Le 08/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1671

Animation satellite. La convection active( en couleur) associée à la zone perturbée 91S se renforce au Sud-Est de Antalaha située sur la côte Nord-Est de Madagascar.

Prévisions pour la nuit du 08 au 09 Mars



➡️ Des averses assez fréquentes touchent le Sud-Est et l'Est de l'île notamment en seconde partie de nuit.

Elles sont localement modérées voire soutenues dans les régions du volcan et des hauts de Sainte Rose.

Des débordements sont probables dans les hauts du Nord-Est .



Sur une large moitié Ouest la nuit est calme mais l'observation des étoiles peut souvent être gênée par la présence de nuages d'altitude.



🎏 Le vent de Sud-Est déjà bien présent ce dimanche s'accélère sensiblement sur les faces Sud et Sud-Ouest et Nord et Nord-Est de l'île. Des rafales approchant les 80km/h sont possibles dans la région de Pierrefonds. Vers Gillot elles sont à peine moins fortes.

Les hauteurs adjacentes sont aussi exposées.



🌊 La mer n'est pas praticable sous l'effet du vent et d'une houle de Sud-Est qui peut dépasser 2m . Seule la portion littorale Ouest Nord-Ouest est moins agitée.





Prévisions pour la matinée du lundi 09 Mars



➡️ Les périodes pluvieuses demeurent fréquentes sur la moitié Est avec des débordements possibles sur les hauts du Nord.

Sur l'Ouest et le Sud-Ouest les conditions sont plus clémentes mais le ciel des hauts se charge rapidement en matinée.

🎏 Le vent de Sud-Est reste soutenu avec de fortes rafales sur le Sud et le Nord.

🌊 La mer reste agitée à forte sauf sur l'Ouest et le Nord-Ouest.

Analyse de la situation de surface ce matin. La circulation de 91S est située au large des côtes Nord-Est de Mada.

Météosat à 11h30. Depuis la fin de la nuit la convection associée à 91S se renforce. Sur la Réunion le vent de Sud-Est circulant entre l'anticyclone et la zone perturbée s'accélère et reste humide.