Dimanche assez ensoleillé et relativement chaud. Dégradation pluvio-orageuse possible Mardi sur la REUNION

Le 12/05/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 257

Températures bien fraîches dans les hauts la nuit dernière.



Bonjour les Ziles!

"Sa Majesté" le volcan de la REUNION: ce matin à 7h15: jeu de nuages et de lumières. Superbe. Crédit image:2019 MAI 12 09h30 MascareignesCette journée de Dimanche s'annonce plutôt ensoleillée suretavec des maximales en hausse par rapport aux jours précédents.1: la nuit de Samedi à Dimanche a été fraîche dans les hauts deet sur le plateau central deJ'ai par exemple relevé 7° au 27è à la Plaine des Cafres, 3.9° au gîte du volcan et 14° dans la région de Curepipe et de Trou Aux Cerfs.2: les vents ont faibli sur les la zone deset la masse d'air est plutôt sèche.Avec l'ensoleillement et les vents plus faibles on peut s'attendre à des maximales plus élevées que ces derniers jours et certaines stations comme Saint Gilles àou Port Louis àpourraient afficher des maximales allant jusqu'à 31°.3: des entrées maritimes touchent la moitié est de. Même si elles sont peu actives elles rivalisent avec le soleil.Mais au fur et à mesure de la matinée ce dernier devrait gagner du terrain.4: la mer reste agitée au large mais vous invite à la baignade dans les lagons avec une température autour de 27° celsius.5: les randonnées et les ballades sont aussi une excellente option ce Dimanche.A Cilaos àon peut attendre une maximale de 25°, vers 20° à la Plaine des Cafres, 22° à la Plaine des Palmistes et 17/18° au volcan.on peut attendre des maximales de l'ordre de 24/25° dans la région de Trou Aux Cerfs et 22/23° dans les régions de Grand Bassin et de Pétrin.6: on surveille une ligne pluvio-orageuse située actuellement à un peu moins de 400km à l'ouest sud-ouest deCette zone d'instabilité remonte lentement vers nos régions. Lundi les conditions pourraient devenir progressivement plus instables localement suravant une dégradation pluvio-orageuse possible pour Mardi. Mais il faudra ajuster les prévisions au fur et à mesure.7: la saison cyclonique den'est pas terminée et en ce moment nous suivonssur la Mer de Corail au large des côtes nord-est australiennes.Pour ceux qui sont intéressés je publie des mises à jour plusieurs fois par jour ici:Sur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent Dimanche.En espérant vous retrouver en fin de journée.Cheers,Patrick Hoareau.